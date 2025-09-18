Manutenzione straordinaria al Metromare, modifiche agli orari serali

Sostituzione pozzetti e ripristino recinzioni: servizio sospeso dalle 20.00 alle 5.00, corse sostitutive disponibili

Il Metromare sarà interessato, da lunedì 22 a venerdì 26 settembre, da interventi di manutenzione straordinaria che saranno effettuati in orari notturni.

Saranno sostituiti pozzetti di ispezione, arredi danneggiati, saranno controllate e ripristinate le recinzioni nelle parti ammalorate o danneggiate.

Gli interventi comportano lo stop al transito dei mezzi e il servizio si fermerà a partire dalle ore 20.00 e fino alle 5.00 del giorno seguente.

Le ultime corse serali, da lunedì 22 a venerdì 26 saranno quindi in partenza alle ore 19.30 da Rimini Station con arrivo alle 20.04 a Riccione Station e alle ore 19.41 da Riccione Station con arrivo alle 20.04 a Rimini Station.

Negli orari di stop del Metromare saranno attive corse della Linea 11:

da Rimini FS verso Riccione Curiel con nove corse a partire dalle 19.50 e fino alle 00.10;

da Riccione Curiel verso Rimini con nove corse a partire dalle 20.05 fino alle 00.10.