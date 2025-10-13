Manzi campione del mondo Supersport: trionfo riminese a Estoril

Nel 2026 il campione debutterà nel WorldSBK con il team Gytr Grt Yamaha, affiancando Remy Gardner

Weekend indimenticabile per il motociclismo italiano a Estoril: Stefano Manzi, 26 anni, riminese, ha conquistato il titolo mondiale Fim Supersport 2025 grazie a una splendida vittoria in Gara 2, chiudendo con un round d’anticipo. Sul podio anche Oettl e Alcoba.

Dopo anni di crescita costante, dal debutto nel 2021 a Jerez fino ai podi e alle vittorie con la Yamaha, Manzi ha trovato la consacrazione con la nuova R9, dominando la stagione con otto podi consecutivi e quattro vittorie di fila.

Il suo successo porta orgoglio all’Italia e all’Emilia-Romagna. Nel 2026 il campione debutterà nel WorldSBK con il team Gytr Grt Yamaha, affiancando Remy Gardner.

“Ne è passato di tempo da quel box, e tu ne hai fatta di strada. Grande Stefano ”, ha commentato su Facebook la consigliera regionale Alice Parma, celebrando l’impresa del pilota riminese.