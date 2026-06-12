Manzi domina all’Aquafan e apre il weekend del WorldSBK a Misano

Il pilota riminese conquista la sfida sul Kamikaze nel pre-evento dell’Emilia-Romagna Round

È Stefano Manzi il primo vincitore del WEEKEND dell’Emilia – Romagna Round, settima prova del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike. Il pilota del GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team si è aggiudicato la prima, emozionante sfida andata in scena questa mattina all’Aquafan di Riccione, sede del pre-event ufficiale del round misanese. Cinque i piloti che si sono affrontati sul Kamikaze, l’attrazione che, con le sue due piste lunghe 90 metri appaiate, dà vita ad avvincenti discese cronometrate. Insieme a Manzi si sono cimentati nella discesa a quasi 70 km orari Axel Bassani, Sam Lowes e le rappresentanti del FIM Women’s Circuit Racing World Championship Denise Dal Zotto e Natalia Rivera, con Nicolò Bulega e Maria Herrera a dare il via alle manche e a fare da giudici. La finale, che ha visti opposti Manzi e la Dal Zotto, è stata vinta dal pilota riminese, che ha sfruttato al meglio l’aria di casa.

Da domani la sfida di sposta in pista con le prove libere e la Tissot Superpole delle categorie Supersport, Sportbike e del WorldWCR e le libere della Superbike. In programma anche la qualifica del trofeo V2 Future Champ Ducati Academy.

Pit walk solidale

Come da tradizione il giovedì dell’Emilia-Romagna Round del WorkdSbk ha riservato, per le associazioni no profit del territorio, la possibilità di accedere alla Pit Lane, passeggiare davanti ai box e fare visita ai team. Alla Pit Walk Solidale hanno preso parte le onlus Attiva-Mente, Associazione Sergio Zavatta, Batticinque e Associazione Genitori Ragazzi Down.

Nel solco dell’inclusione e della sostenibilità si rinnova anche quest’anno la Food Collection, la raccolta delle eccedenze alimentari che vengono poi devolute a case famiglia, mense per i poveri, centri di accoglienza e comunità terapeutiche. L’iniziativa si svolge grazie alla collaborazione dei volontari dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, in prima linea anche per l’assistenza alle persone con disabilità.

Presentazione del WDW 2026

La giornata di oggi sarà ricca di contenuti anche fuori dalla pista. Alle 12:00, sul palco del Paddock Show, verrà presentato il programma del WDW 2026, in programma dal 3 al 5 luglio al Misano World Circuit, edizione che celebrerà il centenario Ducati. Per l’occasione, oltre ai piloti Ducati del WordSBK, ci saranno anche Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli.

Alle 18:00, nel Box WorldSBK, ci sarà un’altra celebrazione importante, quella del 20° anniversario della Commissione Donne della FIM, da due decenni impegnata a favore delle donne nel motociclismo. A riflettere sulle sfide e sui traguardi raggiunti saranno Janika Judeika (Direttrice della Commissione Femminile FIM), Giovanni Copioli (Vicepresidente FIM), Kiara Fontanesi (6 volte Campionessa del Mondo WMX), Maria Herrera (Campionessa del Mondo WCR) e Josephine Bruno (miglior pilota femminile nella categoria 300cc ai Giochi Intercontinentali del 2024).

In programma domani anche un’iniziativa dedicata all’inclusione: dalle 14:00 alle 17:00, il team 3zero3 Racing Team, il campione Manuel Reggiani e una schiera di piloti professionisti regaleranno sorrisi, adrenalina e pura passione ai ragazzi diversamente abili con una sessione di mototerapia.

Programma

09:00 09:25 0 WorldWCR Free Practice

09:40 10:05 WorldSPB Free Practice

10:20 11:05 WorldSBK Free Practice 1

11:20 12:00 WorldSSP Free Practice

12:15 12:35 V2 Future Champ Ducati Academy Free Practice

13:30 13:55 WorldWCR Tissot Superpole

14:10 14:35 WorldSPB Tissot Superpole

15:00 15:45 WorldSBK Free Practice 2

16:00 16:40 WorldSSP Tissot Superpole

16:55 17:15 V2 Future Champ Ducati Academy Qualifying

Biglietti

I biglietti per assistere all’evento sono in vendita sul sito Ticketone.it. Con i biglietti di Tribuna Centrale e Tribuna A, B e C e Prato 2 è possibile accedere gratuitamente alla grande area paddock e vedere da vicino i piloti del WorldSBK.

Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti alle casse del circuito, aperte nelle tre giornate dell’evento