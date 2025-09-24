Maratona Benni all’Astoria: letture ad alta voce per ricordare lo scrittore

Venerdì 26 settembre, pubblico e attori celebreranno Stefano Benni con brani scelti e interventi liberi, in un evento aperto a tutti

Venerdì 26 settembre 2025, presso l’Astoria (apertura porte ore 20:00, inizio letture ore 20:30), si terrà la Maratona Benni, una serata di letture ad alta voce dedicata a Stefano Benni, scrittore e poeta recentemente scomparso.

L’iniziativa, promossa da Il Palloncino Rosso, Alcantara Teatro e Le Città Visibili, si inserisce nel movimento spontaneo nato dal desiderio del figlio dell’autore, che aveva immediatamente invitato i lettori di Benni a celebrare la sua memoria leggendolo ad alta voce. “Una cosa che Stefano mi aveva detto più volte è che gli sarebbe piaciuto che la gente lo ricordasse leggendo ad alta voce i suoi racconti. Come alcuni di voi sapranno, Stefano era molto affezionato al reading come forma artistica, lettura ad alta voce – spesso accompagnato da musicisti. Quindi, se volete ricordarlo, vi invito in questi giorni a leggere le opere di Stefano che vi stanno più a cuore a chi vi sta vicino, ad amici, figli, amanti e parenti…”

La serata all’Astoria prevede un’alternanza di letture scelte dai ragazzi e dalle ragazze di Alcantara Teatro e interventi liberi del pubblico: chiunque lo desideri potrà presentarsi per leggere un brano di Stefano Benni, condividere un ricordo o dare voce a un personaggio a lui caro. Per favorire la partecipazione di tutti, si richiede di portare brani brevi, preferibilmente due o tre per evitare ripetizioni; comunicare all’ingresso il testo scelto; rispettare un tempo di lettura contenuto.

La Maratona Benni sarà un’occasione per ritrovarsi insieme nel segno della bellezza, della fantasia e di una cultura condivisa, in un momento storico che richiede spazi di immaginazione, dialogo e pace. Tutto questo, venerdì 26 settembre, succederà all’Astoria. E come scriveva Benni: “Se i tempi non chiedono la tua parte migliore, inventa altri tempi”.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.