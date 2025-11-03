Maratona New York: Meucci sfiora la Top Ten, super Baldini tra i Master

Oltre 2.400 italiani al via

Si è svolta domenica 2 novembre 2025 un’edizione emozionante e molto partecipata della Maratona di New York, che ha visto al via oltre 55.000 atleti, tra cui circa 2.400 italiani.

Ottima prova per Daniele Meucci, che ha chiuso in undicesima posizione con il tempo di 2h10:40, sfiorando la Top Ten nella gara maschile vinta dal keniano Benson Kipruto (2h08:09). L’azzurro dell’Esercito, già ottavo a New York nel 2022 e decimo nel 2013, a 40 anni ha confermato il suo valore recuperando diverse posizioni nel finale e risultando tra i migliori europei in gara.

Nella prova femminile, successo per Hellen Obiri, anch’essa keniana, che ha tagliato il traguardo in 2h19:51.

Tra i partecipanti anche l’ex campione olimpico Stefano Baldini, impegnato nella categoria master M50. Il vincitore della maratona di Atene 2004 ha completato il percorso in 3h08:48, passando alla mezza in 1h29:17 e affrontando con grinta l’ultimo tratto all’interno di Central Park. Baldini è tornato così nella gara che lo vide protagonista con un terzo posto nel 1997 e due quarti posti nel 2004 e nel 2007.