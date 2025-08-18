Marco Belinelli dice addio al basket

L’unico italiano campione Nba si ritira a 39 anni: “La pallacanestro mi ha dato tutto, e io a lei. Ai giovani lascio un sogno”

Marco Belinelli appende la canotta al chiodo. A 39 anni il fuoriclasse bolognese, unico italiano ad aver vinto un titolo Nba (nel 2014 con i San Antonio Spurs), annuncia il ritiro dal basket giocato.

“Ci ho messo il cuore. Ogni briciolo di me stesso. Ogni singolo giorno. La pallacanestro mi ha dato tutto… e io ho dato tutto a lei. Non è facile dire addio. Ma è il momento”, ha scritto sui suoi canali social, accompagnando le parole con un messaggio di speranza per le nuove generazioni: “Ai più giovani lascio un sogno. Fate in modo che valga la pena”.

Belinelli, simbolo del talento cestistico italiano all’estero, ha costruito una carriera ventennale tra Europa e Stati Uniti. Dal debutto con la Fortitudo Bologna fino all’esperienza memorabile in Nba, passando per la Nazionale, ha incarnato dedizione e passione, diventando punto di riferimento per chi sogna di seguire le sue orme.

Con il suo addio, il basket italiano saluta un campione che ha scritto pagine di storia uniche e irripetibili.