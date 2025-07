Fiori d'arancio a Rimini: Carnesecchi ha sposato Valentina De Flaviis

Il matrimonio civile si è celebrato a Palazzo Garampi

Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta e della Nazionale, ha sposato a Rimini l’influencer Valentina De Flaviis, sua fidanzata da 8 anni. La proposta era arrivata il 20 febbraio a Villa Crespi. Il matrimonio civile si è celebrato a Palazzo Garampi, con una cerimonia intima davanti a parenti e amici, tra cui Nicolò Zaniolo. Lui in elegante completo bordeaux, lei in abito bianco con lungo velo. Valentina, laureata in moda, ha conosciuto Marco proprio a Rimini. Dopo il rito, festa e pranzo sfarzoso al ristorante Gioconda di Gabicce. Niente luna di miele: Carnesecchi partirà presto per il ritiro con l’Atalanta.