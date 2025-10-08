Marco Guzzi prosegue la rassegna filosofia Ecce Homo a Misano

Venerdì 10 ottobre a salire sul palco del teatro Astra sarà il poeta e filosofo Marco Guzzi

Dopo il grande successo dell'apertura con Vito Mancuso, che ha fatto registrare il tutto esaurito, prosegue la rassegna Filosofica misanese Ecce Homo. Venerdì 10 ottobre a salire sul palco del teatro Astra sarà il poeta e filosofo Marco Guzzi con una lectio dal titolo: Io sono colui che divento. Mai come in questo tempo l'essere umano è stato chiamato a ridefinirsi, a trovare una propria identità. Le tendenze riduzionistiche sono infatti molto potenti, sia quelle che vorrebbero ridurci ad una cosa di natura come le altre, sia quelle che vorrebbero ridurci a macchine, e magari a macchine anche ben poco "intelligenti". Ma l'essere umano non è una cosa, quanto piuttosto un'apertura, un progetto, un continuo divenire, e ricercarsi. Questa comprensione va rilanciata e approfondita, in quanto in essa viene custodita l'essenza spirituale dell'uomo, e quindi la sua inalienabile libertà. Questi saranno alcuni temi affrontati da Marco Guzzi.