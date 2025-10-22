Marco Simoncelli, 14 anni dopo: Coriano non dimentica il suo campione

In tanti si riuniranno per ricordare il Sic

Domani, giovedì 23 ottobre alle ore 19, il Sindaco Gianluca Ugolini e l’Amministrazione comunale di Coriano parteciperanno a un momento di silenzio in ricordo di Marco Simoncelli, nel 14° anniversario della sua scomparsa.

La commemorazione si terrà presso “Il Podio”, in via Garibaldi a Coriano, luogo simbolo per tutta la comunità corianese e per i tanti tifosi che ogni anno si raccolgono per ricordare il “Sic”. Il sindaco deporrà dei fiori in ricordo del campione.

La cittadinanza e i tifosi sono invitati a partecipare per condividere insieme un gesto semplice ma profondo di memoria e affetto verso un campione che continua a vivere nel cuore di tutti.

“Come amministrazione – dichiara il sindaco Gianluca Ugolini - siamo sempre stati fattivamente presenti con numerose attività in ricordo del nome di Marco. Ci teniamo ad esprimere anche una grande vicinanza alla famiglia, con la quale abbiamo sempre avuto ottimi rapporti anche al di fuori di quelli istituzionali”.