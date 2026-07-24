Mare mosso a Rimini, salvate 14 persone dalle forti correnti

Numerosi interventi dei bagnini di salvataggio tra i bagni 37 e 147. Recuperi anche a oltre 100 metri dalla riva e un soccorso effettuato con una catena umana

Le difficili condizioni del mare degli ultimi giorni, con onde, forte risacca e pericolose correnti di ritorno, hanno richiesto un intenso lavoro da parte dei bagnini di salvataggio della Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini, protagonisti di numerosi interventi lungo il litorale.

Tra gli stabilimenti balneari 37, 105, 132 e 147 sono state soccorse almeno 14 persone, tra cui famiglie e gruppi di turisti, finite in difficoltà dopo essere state trascinate al largo dalle correnti o impossibilitate a rientrare autonomamente a riva.

In alcuni casi i recuperi sono stati effettuati a oltre 100 metri dalla spiaggia, mentre in un altro intervento è stato necessario creare una catena umana per contrastare la forza della corrente e mettere in sicurezza le persone coinvolte.

I soccorsi sono stati eseguiti sia a nuoto sia con i mosconi di servizio, grazie al tempestivo coordinamento tra le diverse postazioni di salvataggio e al costante collegamento via radio. Nella zona di Miramare, diversi assistenti bagnanti hanno inoltre ridotto le proprie pause per garantire la continuità del servizio e fornire supporto ai colleghi impegnati nelle operazioni più complesse.

La Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i bagnini di salvataggio per la professionalità, il coraggio, la prontezza e lo spirito di squadra dimostrati, rivolgendo un ringraziamento anche ai bagnanti che hanno collaborato seguendo le indicazioni degli assistenti durante alcune operazioni.