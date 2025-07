Mare ok a Rimini e Provincia, via divieti temporanei in due aree a Bellaria

Proseguono gli accertamenti dei tecnici Arpae

Sono tornati nei limiti normativi i valori delle acque marine in cinque punti della costa emiliano-romagnola, dove il monitoraggio effettuato dall’Arpae il 30 giugno scorso aveva rilevato temporaneamente valori fuori norma.

I campionamenti aggiuntivi eseguiti ieri dalla stessa Arpae confermano il ritorno alla normalità in due tratti della provincia di Ravenna, precisamente a Lido di Classe, a cento metri a nord dalla foce del fiume Savio, e a Lido di Savio Sud. Rientrano nei parametri anche il tratto in provincia di Forlì-Cesena, a Savignano, e due tratti in provincia di Rimini, a Bellaria, sia alla foce del fiume Vena 2 che a cento metri a nord della foce del fiume Uso.

Tuttavia, a seguito di un campionamento straordinario richiesto dall’Ausl Romagna, è stato riscontrato un superamento dei limiti in un tratto di mare a Lido di Savio, a 150 metri a sud della foce del fiume Savio, nel Ravennate.

Per questo tratto, l’Arpae ha annunciato che il sindaco emanerà un’ordinanza di non balneabilità fino a quando i valori non torneranno al di sotto delle soglie consentite, al fine di tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza dei bagnanti.