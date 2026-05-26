Mare promosso: acque pulite in Emilia‑Romagna. La Riviera è 100% balneabile
Da Cattolica al ferrarese: tutti nella norma i campionamenti Arpae
A cura di Redazione
26 maggio 2026 17:33
Tutta la riviera dell’Emilia‑Romagna è pienamente balneabile. I campionamenti effettuati da Arpae lunedì 25 maggio 2026 sui 100 tratti di costa monitorati, dal ferrarese a Cattolica, hanno registrato parametri tutti nella norma, confermando la buona qualità delle acque marine in vista dell’avvio della stagione estiva.
Gli esiti delle analisi periodiche sono consultabili nelle pagine dedicate alle singole acque di balneazione, attraverso la mappa interattiva sul sito Arpae, e nel bollettino aggiornato nella sezione Bollettini stagionali.