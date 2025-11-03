Marea: le onde e la pittura di Maurizio Ferrante in mostra a Verucchio

La Sala Magnani ospita l'esposizione dell'artista

Dall'11 al 23 novembre la Sala Magnani di Verucchio ospita Marea, mostra di pittura dell’artista Maurizio Ferrante, inserita nel calendario eventi del Comune. L’esposizione propone una riflessione astratta e personale sul mare e sui suoi colori, interpretati attraverso una pittura di gesti e contrasti. Nelle tele di Ferrante, il bianco delle onde e della schiuma si fonde con lembi di terraferma, creando composizioni dinamiche in cui luce e materia dialogano in equilibrio costante. Il risultato è un movimento visivo quasi surreale, che cattura le sfumature emotive e cromatiche delle diverse stagioni. Marea invita così a osservare il mare non come semplice soggetto naturale, ma come spazio interiore in continua trasformazione. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00 presso la Sala Magnani di Verucchio.