Marea: le onde e la pittura di Maurizio Ferrante in mostra a Verucchio

La Sala Magnani ospita l'esposizione dell'artista

A cura di Redazione
03 novembre 2025 15:00
Verucchio
Cultura
Dall'11 al 23 novembre la Sala Magnani di Verucchio ospita Marea, mostra di pittura dell’artista Maurizio Ferrante, inserita nel calendario eventi del Comune. L’esposizione propone una riflessione astratta e personale sul mare e sui suoi colori, interpretati attraverso una pittura di gesti e contrasti. Nelle tele di Ferrante, il bianco delle onde e della schiuma si fonde con lembi di terraferma, creando composizioni dinamiche in cui luce e materia dialogano in equilibrio costante. Il risultato è un movimento visivo quasi surreale, che cattura le sfumature emotive e cromatiche delle diverse stagioni. Marea invita così a osservare il mare non come semplice soggetto naturale, ma come spazio interiore in continua trasformazione. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00 presso la Sala Magnani di Verucchio.

