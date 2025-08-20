Marebello: rifiuti accatastati fuori dai cassonetti. La segnalazione
Per le vostre segnalazioni Whatsapp 3478809485
A cura di Redazione
20 agosto 2025 11:28
Rifiuti abbandonati senza alcun criterio in una zona di Rimini non nuova a questa situazione.
Non è la prima volta che giunge alla nostra redazione al 3478809485 la segnalazione di rifiuti abbandonati in via Vico a Marebello.
Anche in questo caso, come i precedenti, scatole, borse ed immondizia varia sono stati lasciati all'esterno dei cassonetti difronte al civico n. 7.
