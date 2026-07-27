Marecchia Sailing Cup, al via cinque giorni di festa tra barche autocostruite, musica e creatività

Dal 29 luglio al 2 agosto il Parco Briolini ospita il Villaggio del festival

Manca pochissimo alla partenza della Marecchia Sailing Cup, la gara di barche autocostruite arrivata all'ottava edizione.

La regata amatoriale da alcuni anni si è trasformata in un festival estivo che dal 29 luglio al 2 agosto ospiterà al Parco Briolini di Rimini concerti, workshop, serata karaoke, dibattiti e talk con esperti. Negli anni la Marecchia Sailing Cup è diventata uno spazio di aggregazione e di libera condivisione, sempre più difficile da trovare in città. Da quest'anno ha trovato una nuova casa: il Parco Briolini, Lo spazio principale della manifestazione. Si parte il 29 luglio 2026 con l'apertura del Villaggio proprio al Parco Briolini, dove ci sarà un'area dedicata alla costruzione delle barche e al divertimento. Chi gareggia alla regata potrà trovare materiali e un luogo per costruire la barca, oltre ai capicantiere che supervisioneranno il lavoro (l'associazione non è responsabile di eventuali spionaggi industriali). Chi non gareggia ma vorrebbe galleggiare nelle acque del Marecchia in futuro, può venire a dare una sbirciatina al Villaggio e vedere le barche prendere forma giorno dopo giorno. La creazione del Villaggio è stata resa possibile grazie a Petroltecnica-Terra Therapy (azienda specializzata in ingegneria ambientale, bonifiche di siti inquinanti, gestione rifiuti industriali).

L'ingresso al Villaggio è libero, tutti i giorni, dalle 10:00. Non mancheranno stand food & drink, che saranno aperti da mercoledì 29 luglio a domenica 2 agosto a partire dalle ore 12.00. Ogni giorno sarà possibile partecipare a un evento di serigrafia live: portate una t-shirt o prendetela dallo swap market in cambio di un vostro indumento, per stamparci sopra una grafica ispirata alla Marecchia!

Inoltre, sono tante le officine creative in programma, dove è possibile curiosare tra un pezzo di legno trapanato e l'altro: lo swap market per lo scambio di vestiti, la creazione di oggetti in legno con Bori, il mercatino “Paolo Casarini idee”.

Durante il festival della Marecchia Sailing Cup, sarà possibile mettersi alla prova con nuove attività e uscire dalla propria comfort zone attraverso laboratori e workshop. Il programma delle giornate è ricco: per il pomeriggio di mercoledì 29 luglio, dalle 18 in poi, è previsto il laboratorio di disegno dal vero con il collettivo Gattini Randagi. La sera del 29 luglio iniziano invece dalle ore 20.00 i concerti di musica live. Sul palco saranno presenti i Pinakotek, Marco Tomato, Sentralina, per poi chiudere con la karaoke night. Le attività del 30 luglio al Villaggio del Parco Briolini prevedono il workshop di ceramica dalle 18.00 con Giorgia Feuille et Maman. Seguono alle 21.00 il cineforum all'aperto e il talk con esperti biologi e naturalisti. Venerdì 31 luglio vi aspettano invece, sempre a partire dalle ore 18.00, il workshop di ricamo con Barbara e quello di falegnameria con Bori. Seguiranno a partire dalle 20.15 i concerti di Emily, Panjea, Ponzio Pilates, SLEBO. Sabato 1 agosto ci sarà una grande festa per prepararsi alla regata del 2 agosto. A partire dalle 20.20 si alterneranno sul palco del Parco Briolini Marco Kotov, i Le Lucertole, i Crema e i Cavalli Mongoli, freschi del famoso MI AMI Festival di Milano. Chiuderà la serata, il dj set di VAQOOM.

Dal Parco Briolini ci si sposterà domenica 2 agosto alla Spiaggia libera di San Giuliano per la tradizionale regata. Alle 16.30 partiranno la parata e le votazioni della giuria. Ai premi tradizionali, come il Premio Barcaccia per la barca più "sburona", il Siluro per il vascello più veloce, l'Ecoscafo in collaborazione con Legambiente Valmarecchia, si aggiungono dall'edizione 2026 il Premio Ruggeri che Muove la Romagna per la barca con il meccanismo di movimento più fantasioso. Alle 18.00 fumogeni colorati e musica daranno il segnale di partenza per la regata. I battelli dovranno attraversare i Sette mari e superare sfide elettrizzanti, prima di attraccare alla Spiaggia libera di Rivabella. Al termine della regata, si tornerà verso le ore 19.30 al Briolini per le premiazioni, con vino e cozze gratuiti per chi ha gareggiato nel pomeriggio. A chiudere, lo scoppiettante dj set di Francis P. A metà tra Le avventure acquatiche di Steve Zissou e Amarcord, la Marecchia Sailing Cup unisce i personaggi buffi e strampalati di un film di Wes Anderson all'attaccamento per il territorio romagnolo di Fellini.

E’ ancora possibile iscrivere, fino al 28 luglio, il proprio team alla gara! Per poterlo fare, è necessario tesserarsi all’associazione ZamZam pagando una quota di 15 euro e iscrivere l’equipaggio. Per la registrazione è consigliato seguire le istruzioni passo dopo passo sul sito: https://www.zamzamaps.it/marecchiasailingcup/iscriviti.

L'evento è organizzato da ZamZam APS, associazione giovanile che conta più di 40 ragazzi e ragazze che gratuitamente spendono parte del loro tempo libero per dare vita a progetti di rigenerazione urbana e di aggregazione per i più giovani. Al gruppo degli associati si aggiungono poi ogni anno volontari e volontarie da tutta la Romagna, per costruire un evento unico nel suo genere.

Per seguire la programmazione completa del Villaggio, non perdetevi gli aggiornamenti sulla sezione apposita del sito e sul profilo Instagram @marecchiasailingcup!

Per contatti e informazioni Linda Terrafino [email protected]