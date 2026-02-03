Marecchiese e Statale 16 nel limbo, il sindaco: “Mancano certezze e risorse”

Il grido d'allarme di Sadegholvaad: "Troppe promesse, zero certezze"

Sulle principali infrastrutture viarie riminesi il sindaco Jamil Sadegholvaad vede molte ombre e poche garanzie. Dalla circonvallazione di Santa Giustina alla consolare per San Marino, passando per nuova Marecchiese e variante alla Statale 16, il quadro tracciato è quello di continui rinvii e risorse incerte.

Per Santa Giustina il Comune ha chiesto ad Anas conferma dell’avvio dei lavori entro marzo 2026, dopo tre slittamenti. Sulla consolare di San Marino il sindaco respinge le critiche di Fratelli d’Italia, rivendicando le modifiche ottenute: “Senza correzioni, interi quartieri sarebbero rimasti imprigionati”.

Preoccupazione anche per la nuova Marecchiese, con un progetto “presentato prima ai politici che agli enti locali”, e per la variante alla Ss16, ancora avvolta dall’incertezza. Il nodo centrale, sottolinea Sadegholvaad, resta la mancanza di coperture finanziarie: “Senza risorse, il rischio è che molte opere restino solo annunciate”.