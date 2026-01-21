Mareggiate su Catania, evacuate decine di famiglie

Le onde invadono la zona costiera: disagi e allagamenti, ma nessun ferito

Risveglio segnato dall’emergenza a Catania, colpita nelle ultime ore da una violenta ondata di maltempo provocata dal ciclone Harry. Le forti mareggiate hanno interessato in particolare il litorale cittadino, causando gravi disagi ma, fortunatamente, senza conseguenze per le persone.

Le aree più colpite sono state quelle lungo la fascia costiera, dove la furia del mare ha trascinato barriere di protezione, detriti e grandi quantità di sabbia, invadendo strade e spazi adiacenti alle abitazioni. La forza distruttrice delle onde ha iniziato ad attenuarsi intorno alle tre del mattino.

Decine di nuclei familiari sono stati evacuati dalle abitazioni dei villaggi a mare della Plaia, zona particolarmente vulnerabile agli eventi meteo estremi. Qui l’esondazione dei torrenti Buttaceto e Acquicella ha provocato l’allagamento della strada statale 121, rendendo necessaria la chiusura temporanea al traffico.

Critica anche la situazione del fiume Simeto che, in alcuni tratti, ha superato i livelli di guardia, riversandosi nelle aree limitrofe e aumentando il rischio idrogeologico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dei residenti.