Marica Conti e Martina Lombardi premiate con la Borsa di studio dei Commercialisti di Rimini

La Fondazione dell’Ordine ha riconosciuto le migliori laureate magistrali in amministrazione e gestione d’impresa con un premio di 1.500 euro

Sono Marica Conti e Martina Lombardi le vincitrici della Borsa di studio che la Fondazione dell’Ordine Commercialisti ed esperti contabili di Rimini ha istituito per premiare gli studenti con la migliore media voti del Corso di laurea magistrale in amministrazione e gestione d’impresa, orientati a svolgere la professione di Dottore Commercialista.

Il premio di 1.500 euro è stato consegnato ai due giovani, a margine dell’Assemblea dell’Ordine convocata al Centro Congressi SGR per approvare il bilancio preventivo 2026, da Paolo Gasperoni Presidente della Fondazione dell’Ordine Commercialisti di Rimini e Giuseppe Savioli, Presidente dell’Ordine Commercialisti di Rimini.

Il riferimento temporale è agli studi terminati con la laurea nell’anno accademico 2023-2024. Il requisito, oltre alla residenza nella Provincia di Rimini, era anche quello di svolgere il tirocinio in uno studio professionale del territorio.

“Fra le responsabilità dell’Ordine - il commento di Paolo Gasperoni – c’è quello di alimentare interesse e accesso alla professione. Da 20 anni organizziamo il corso di formazione per affrontare l’esame di Stato e la nuova edizione s’è avviata poche settimane fa. Un’attività fondamentale che trova nella collaborazione con il Campus universitario di Rimini un elemento strategico.

Ai laureati in materie economiche del nostro territorio vogliamo trasferire un segnale preciso: la libera professione presume un percorso di formazione e crescita professionale che trova la declinazione ideale in un contesto di relazione quotidiana con colleghi più esperti. Tanto più nel nuovo modello di studio che viene avanti, multidisciplinare e iper specializzato”.

Nell’estate del 2026 sarà pubblicato il nuovo bando per aggiudicare altre borse di studio relative all’anno accademico che terminerà il prossimo anno.