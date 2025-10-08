Marina Centro, guida spericolata: ubriaco e senza patente su un camper sotto sequestro

Fermato dalla Polizia Locale: al 47enne, già con precedenti, una multa da 5.000 euro e l’arresto

È finito in manette un 47enne riminese, già noto alle forze dell’ordine, fermato ieri sera dalla Polizia Locale mentre guidava un camper già sottoposto a sequestro amministrativo. L’uomo, risultato positivo all’alcol test con un tasso di 1,72 g/l, circolava senza patente, revocata in precedenza.

L’episodio è avvenuto intorno alle 20 in via Regina Elena, a Marina Centro. Gli agenti della squadra giudiziaria, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato il camper sfrecciare con una guida pericolosa e rumorosa. Fermato il mezzo, gli agenti hanno immediatamente verificato le gravi violazioni.

Durante la compilazione degli atti, la situazione è però degenerata: l’uomo ha iniziato a insultare gli agenti e i passanti, per poi scagliarsi con violenza contro di loro al momento dell’arrivo del carro attrezzi. Ha lanciato una bottiglia di vetro, rotto un finestrino del camper e creato panico tra i presenti. È stato quindi immobilizzato e ammanettato per evitare ulteriori rischi.

Per lui sono scattati l’arresto per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Oltre al sequestro definitivo del camper, è stata elevata una sanzione di circa 5.000 euro per guida senza patente, come previsto dal Codice della Strada.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo aveva già precedenti specifici per gli stessi reati. Dopo una notte in camera di sicurezza, è stato processato per direttissima: il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma quotidiano presso la polizia giudiziaria.