Marinaio di salvataggio fermato con la cannabis: "Era per uso teraupetico", sanzione annullata

I fatti risalgono all'estate del 2024

Era stato fermato nell'estate del 2024 dalla Polizia Locale, durante un controllo di routine, e trovato in possesso di cannabis: per questo era stato sanzionato con 622 euro dal Comune di Misano. Ora, un 51enne di Misano, marinaio di salvataggio in uno stabilimento balneare, si è visto annullare la sanzione dal Giudice di Pace, mentre il Comune dovrà pagare le spese legali. Come riferisce Il resto del Carlino, la cannabis in suo possesso era per uso terapeutico: acquistata in farmacia e utilizzata per una cura, prescritta dal suo medico di famiglia, per una patologia che provoca nell'uomo un dolore cronico. Quest'ultimo, durante i fatti, era stato anche denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale: in quel caso il procedimento è stato estinto a seguito di risarcimento. il 51enne, riferisce il Resto del Carlino, a seguito della vicenda ha perso anche il posto di lavoro. Per questo ha fatto ricorso al giudice del lavoro. La pronuncia del Giudice di Pace sarà un'altra carta che potrà giocare in sede giudiziaria.