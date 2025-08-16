Marotta diventa azionista dell’Inter: quota vicina al 2%

“Un investimento che riflette il suo impegno e la condivisione degli obiettivi con Oaktree”

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, è ufficialmente diventato azionista del club con una quota vicina al 2%. Lo ha annunciato la società nerazzurra attraverso una nota ufficiale.

“A circa un anno dalla sua nomina a presidente – si legge nel comunicato – sia Marotta sia i fondi gestiti da Oaktree Capital Management hanno inteso rafforzare la loro partnership. L’investimento di Marotta riflette il suo impegno verso il club e la piena condivisione con Oaktree circa gli obiettivi di lungo termine a beneficio della società e del suo continuo sviluppo”.

Con questa mossa, il dirigente nerazzurro non solo conferma la propria centralità nella governance dell’Inter, ma consolida ulteriormente il rapporto con la proprietà americana, proiettando il club verso una prospettiva di crescita stabile e duratura.