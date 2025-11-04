"Masnada di buzzurri: preferiscono il Covid al vaccino": assolto Nando Piccari, a processo per diffamazione

A presentare denuncia è stato Matteo Angelini, Consigliere Comunale di Rimini

Nando Piccari, ex vicesindaco di Rimini e oggi opinionista del portale Chiamamicittà.it, per il quale realizza editoriali nella rubrica "il Corsivo", è stato assolto, perché il fatto non costituisce reato, nel processo in cui era imputato per diffamazione. A presentare denuncia era stato Matteo Angelini del Movimento 3V, consigliere comunale di Rimini, per un editoriale del 1° ottobre 2022. Angelini, costituitosi parte civile, chiedeva un risarcimento di 50.000 euro. Nel testo dell'editoriale si leggeva: "A Rimini siede e si trastulla in Consiglio Comunale lo spassoso zimbello eletto a rappresentare una masnada di buzzurri che preferiscono ricevere il covid, potendolo poi trasmettere agli altri, piuttosto che ricevere il vaccino. All'interno di questo gregge pascola incredibilmente perfino qualche medico, che ha evidentemente scambiato il Giuramento di Ippocrate con il Giuramento da Ipocrita". L'avvocato Moreno Maresi, legale di Piccari, ha costruito il teorema difensivo invocando il diritto di critica, qualificando lo scritto come un articolo satirico. Sono lieto dell’esito della vicenda - commenta l'avvocato Maresi - giunta dopo aver richiesto la definizione del processo con rito abbreviato, utilizzando pertanto il materiale di indagine raccolto dalla pubblica accusa. Pur dovendo attendere il deposito della sentenza per la lettura della motivazione, ritengo che il Tribunale di Rimini possa aver condiviso la ricostruzione della vicenda prospettata dalla difesa, legata al legittimo esercizio del diritto di critica e di satira esercitato dal Piccari nella sua rubrica". "Un immenso grazie all'avvocato e amico Moreno - dichiara Piccari -, il cui brillante patrocinio mi procura, oltre alla soddisfazione per questa assoluzione, anche il godimento di poterla festeggiare con un bel vaccino antinfluenzale".