Massiccio attacco russo in Ucraina: oltre 500 droni lanciati nella notte

I Paesi nordici e baltici incontrano Zelensky a Copenaghen: “Pronti a rafforzare il supporto a Kiev”

Un attacco senza precedenti ha colpito l’Ucraina nella notte, con la Russia che ha lanciato più di 500 droni contro diverse aree del Paese. Le autorità locali hanno confermato esplosioni anche a Kiev, dove un drone si è schiantato nel quartiere Desnyanskyi della capitale, causando momenti di forte tensione tra la popolazione.

Intanto, sul fronte diplomatico, oggi è in programma a Copenaghen un incontro tra i leader dei Paesi nordici e baltici e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La riunione, organizzata dal primo ministro danese Mette Frederiksen, avrà come obiettivo la definizione di nuove forme di sostegno a Kiev, sia in ambito militare che economico.

Secondo quanto dichiarato dall’ufficio del governo danese, i Paesi nordici si preparano ad annunciare ulteriori misure di supporto per rafforzare la capacità difensiva dell’Ucraina e aiutarla a respingere l’aggressione russa.