Massimiliano Capra Casadio racconta Spinoza nel parco di Villa Lodi Fé

Un viaggio tra panteismo, natura e ragione nell’etica della libertà del filosofo olandese

Filosofia e libertà saranno al centro del prossimo appuntamento della rassegna culturale estiva “Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?”, promossa dall’associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca. Mercoledì 6 agosto alle 21:15, nel suggestivo scenario del parco di Villa Lodi Fé, Massimiliano Capra Casadio illustrerà al pubblico il pensiero del filosofo olandese Baruch Spinoza.

Il titolo dell’incontro, “Il pensiero di Baruch Spinoza: dal panteismo all’etica della libertà”, introduce i temi fondamentali del filosofo olandese, che identificava Dio con la Natura e attribuiva alla ragione il compito di comprenderne l’ordine. Un pensiero in cui l’uomo, parte integrante della Natura, può aspirare alla libertà proprio attraverso la conoscenza e la comprensione dell’ordine naturale.

A introdurre e sviluppare il pensiero di Baruch Spinoza sarà Massimiliano Capra Casadio, studioso di filosofia politica e storia contemporanea. Nei suoi studi ha approfondito, in particolare, la tradizione politica della destra italiana e francese e i rapporti tra religione e pensiero filosofico. Ha partecipato a convegni internazionali e collaborato con istituzioni accademiche italiane e statunitensi. Autore di saggi e libri, pubblica articoli su riviste specializzate, fra cui “I sentieri della ricerca”, “Diorama letterario”, “Società e storia”, “Trasgressioni”, “Il pensiero storico” e il “Journal for the study of radicalism”. Attualmente è docente di filosofia e storia nei licei della provincia di Rimini.

La rassegna “Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?” proseguirà ogni mercoledì sera fino al 29 agosto, con incontri dedicati alla letteratura, alla poesia, alla storia e alla musica, in un formato conviviale che da anni fa della manifestazione uno dei momenti più attesi della stagione estiva a Riccione. L’ingresso è libero.