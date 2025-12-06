Massimo Boldi a Rimini per festeggiare il Natale all'Underground Billiards

L’evento si svolgerà nella Megasala da Biliardo Underground Billiards, al piano interrato dell’edificio di via Flaminia 399, in zona Miramare

Il 19 dicembre, all’Underground Billiards (nello stabile che ospita la Terrybell Palace di Rimini), si festeggia il Natale con un ospite d’eccezione: Massimo Boldi. Dalle ore 21.30 l’icona assoluta della comicità italiana, protagonista di decine di film campioni d’incassi e storico volto dei “cinepanettoni” al fianco di Christian De Sica, porterà sul palco uno show tutto da ridere, fatto di gag, aneddoti e quell’irresistibile humour che lo ha reso uno degli attori più amati dal pubblico di ogni età.

La serata è pensata come una grande festa degli auguri, un vero e proprio regalo che la struttura e il suo staff hanno voluto fare ai clienti per ringraziarli della fiducia, della presenza e della costanza con cui, nel corso dell'anno, hanno animato le sale del complesso.

Il programma della “Cinepalace Night” (ingresso vietato ai minorenni), inizierà già dalle ore 18.00 con il DJ set di Paolo Scotti che - durante un gustoso buffet - accompagnerà il pubblico fino all’arrivo di Boldi con una selezione musicale pensata per scaldare l’atmosfera e trasformare il locale in un punto di ritrovo perfetto per amici e appassionati di divertimento. A seguire, alle 21.30, il via allo spettacolo di Massimo Boldi: un concentrato di comicità, ritmo e improvvisazione, nel segno della sua lunga carriera tra cinema, televisione e cabaret.

La serata del 19 dicembre, che avrà una suggestiva coreografia natalizia, vuole essere innanzitutto un momento di condivisione: un’occasione per scambiarsi gli auguri, sorridere insieme e vivere un’esperienza dal vivo ad alto tasso di buonumore, in compagnia di uno dei volti simbolo della commedia italiana.

L’appuntamento, in collaborazione con Fastbet, conferma la vocazione del complesso a proporre intrattenimento di qualità, capace di unire generazioni diverse in un’unica, grande risata. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti; si consiglia di arrivare con anticipo.



