Matematica, enigmi e antiche tecniche tipografiche: a Mondaino si presenta un volume...da decifrare

Sabato 3 ottobre alla dimora d’arte RiBo104 l’incontro con Giacomo Leonardo Cecchetti e Davide Conti

Un volume che diventa un percorso tra letteratura, matematica e tecniche tipografiche, con elementi da decifrare e un messaggio nascosto. Se ne parlerà sabato 3 ottobre, alle 17.30, alla dimora d’arte RiBo104 di Mondaino. Al centro dell’incontro ci sarà il volume Theatro Mirabilia DcDedalus, dal quale prende spunto il progetto presentato. Il libro propone un viaggio attraverso il tema dell’oblio e un passaggio simbolico dalle tenebre alla luce, utilizzando anche due sequenze matematiche, la successione di Fibonacci e i numeri primi, inserite nel racconto anziché presentate come formule matematiche. Tra gli elementi che caratterizzano il volume c’è anche una rilegatura realizzata a mano secondo tecniche ispirate ai codici del Cinquecento, insieme a un Criptex, un meccanismo composto da dischi che custodisce un messaggio da decifrare. A illustrare il progetto sarà Giacomo Leonardo Cecchetti, direttore tecnico responsabile Ricerca e Sviluppo (R&D) della casa editrice e stamperia Pazzini Stampatore Editore. Da oltre vent’anni si occupa dell'innovazione tecnologica dell'azienda, lavorando sullo sviluppo dei processi produttivi e digitali e sulla continuità con le tecniche della tradizione tipografica. All'incontro sarà presente anche Davide Conti, autore di Theatro Mirabilia DcDedalus dal quale trae spunto il volume.