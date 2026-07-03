Maternità e congelamento degli ovuli: incontro pubblico a Rimini

Federconsumatori e Giovani Democratici promuovono un dibattito su fertilità, diritti e autodeterminazione con istituzioni ed esperte

Sabato 4 luglio alle ore 18.30, presso NFC Agenzia, in Via XX Settembre 1870, 32 , si terrà l'incontro pubblico "Maternità e congelamento degli ovuli – Una scelta consapevole, un diritto da conoscere", promosso da Federconsumatori Rimini e GD Giovani Democratici.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire uno spazio di informazione e confronto su un tema di grande attualità, che riguarda il presente e il futuro di molte donne: la possibilità di preservare la propria fertilità attraverso il congelamento degli ovuli. Un tema che coinvolge aspetti medici, sociali, economici e giuridici e che richiede una corretta informazione per consentire scelte realmente libere e consapevoli.

Ad aprire l'incontro sarà Graziano Urbinati, Presidente di Federconsumatori Rimini, da anni impegnato nella tutela dei diritti delle persone e dei cittadini e cittadine del territorio riminese, promuovendo iniziative di informazione, tutela e sensibilizzazione su temi di rilevanza sociale.

Interverranno:

- Carmen Di Lauro, deputata e componente della Commissione Affari Sociali della Camera, che nel 2025 ha presentato una proposta di legge volta a favorire un accesso più equo al congelamento degli ovuli, con l'obiettivo di superare gli elevati costi che ancora oggi rappresentano uno dei principali ostacoli all'accesso a questa pratica.

- Elena Cirioni, giornalista, che contribuirà ad approfondire il ruolo dell'informazione e della comunicazione su un tema sempre più rilevante nel dibattito pubblico.

- Eleonora Martello, segretaria dei GD Giovani Democratici, da sempre impegnata nella sensibilizzazione e nella divulgazione tra le giovani generazioni sui temi della maternità, della salute, dei diritti e dell'autodeterminazione, con l'obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza e partecipazione delle ragazze e dei ragazzi su questioni che riguardano il loro futuro.

- Sofia, in collegamento dalla community Stiamo Fresche, realtà impegnata nella divulgazione sui temi della fertilità e della salute riproduttiva, promotrice di una petizione affinché il congelamento degli ovuli possa diventare una prestazione gratuita e accessibile attraverso il Servizio Sanitario Nazionale.

A moderare l'incontro sarà Yuliana Trengia, consulente legale, da anni impegnata nello studio e nella divulgazione delle tematiche legate alla fertilità, alla salute riproduttiva e ai diritti delle donne, anche attraverso la pubblicazione di articoli di approfondimento sul tema.

L'incontro vuole essere un'occasione di dialogo aperto tra istituzioni, professionisti, associazioni e cittadinanza, affrontando una questione che interessa un numero crescente di donne e che pone interrogativi importanti sul rapporto tra maternità, lavoro, salute e libertà di scelta.

L'obiettivo dell'iniziativa è promuovere una riflessione libera da stereotipi, mettendo al centro il diritto all'informazione, l'autodeterminazione e la necessità di rendere realmente accessibili gli strumenti che la medicina oggi mette a disposizione.

L'evento è aperto a tutta la cittadinanza. L'ingresso è libero.