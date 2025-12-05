Mattarella accende il braciere olimpico al Quirinale

“Vogliamo la tregua: si spengano le volontà di potenza”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha acceso in piazza del Quirinale il braciere olimpico di Milano Cortina 2026, dando ufficialmente il via al viaggio della fiaccola dei prossimi Giochi invernali. A sottolineare il valore simbolico del momento, il passaggio delle Frecce Tricolori che ha sorvolato la piazza durante la cerimonia.

Nel suo intervento, Mattarella ha richiamato con forza il significato pacificatore dello spirito olimpico:

“Ci auguriamo che la tregua olimpica sia rinnovata. Il segno di pace che le Olimpiadi portano sarà chiaro e visibile in ogni latitudine. Oggi più che mai sentiamo l'esigenza della pace e dell'amicizia tra i popoli. Speriamo che i mesi che mancano ai Giochi possano portare distensione e dialogo, fermare aggressioni e barbarie, spegnere le volontà di potenza che segnano paura, morte e devastazione”.

A margine dell’evento si è svolto anche un breve colloquio tra la presidente del Cio, Nicole Coventry, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presenti alla cerimonia.