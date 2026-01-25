Mattarella: “Nessun compromesso, verità e giustizia per Regeni”

Il Presidente della Repubblica ribadisce che la collaborazione dell’Egitto resta un banco di prova. A Fiumicello il ricordo del ricercatore nel giorno dell’anniversario della morte

Nel giorno dell’anniversario della morte di Giulio Regeni, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a chiedere con fermezza “verità e giustizia” per il ricercatore italiano ucciso al Cairo nel 2016, ribadendo che non possono esserci compromessi su una vicenda che interpella i valori fondamentali dello Stato di diritto.

In un messaggio inviato ai genitori di Regeni, il capo dello Stato sottolinea come “la piena collaborazione delle autorità egiziane nel dare risposte adeguate alle richieste della magistratura italiana, per accertare i fatti e assicurare alla giustizia i responsabili, continui a rappresentare un banco di prova”. Parole nette, che riaffermano la posizione dell’Italia a distanza di anni da un caso ancora senza responsabili condannati.

A Fiumicello, paese natale di Giulio Regeni, la comunità si è stretta attorno alla famiglia per ricordare il giovane ricercatore. All’iniziativa commemorativa è prevista anche la partecipazione della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a testimonianza di un impegno che attraversa istituzioni e forze politiche nel mantenere alta l’attenzione sulla vicenda.

Il caso Regeni resta una ferita aperta per il Paese e un simbolo della richiesta di rispetto dei diritti umani e della cooperazione giudiziaria internazionale, temi che il Presidente Mattarella continua a richiamare come imprescindibili.