Maturità 2026, in provincia di Rimini quasi 3mila studenti agli esami

Si parte con la prima prova di italiano. Attive 77 commissioni in tutto il territorio

Sono 2.977 gli studenti della provincia di Rimini chiamati a sostenere l’Esame di Stato 2026 al via oggi, giovedì 18 giugno, con la prova scritta di italiano.

La maggior parte dei candidati proviene dai licei, seguiti da istituti tecnici e professionali, oltre a studenti esterni.

In totale saranno impegnate 77 commissioni d’esame sul territorio riminese per garantire il corretto svolgimento delle prove.

Dopo il tema di italiano seguirà la seconda prova scritta, diversa a seconda dell’indirizzo, e poi il colloquio orale.

In Emilia-Romagna gli studenti coinvolti sono oltre 37mila, in aumento rispetto allo scorso anno.