Maurizio Capra nuovo dirigente dei Lavori pubblici della Provincia di Rimini

L’architetto riminese prenderà servizio dal 16 luglio dopo la selezione pubblica di mobilità

L’architetto Maurizio Capra è il nuovo dirigente del settore Lavori pubblici della Provincia di Rimini.

Aggiudicatosi la selezione pubblica di mobilità, indetta dalla Provincia di Rimini nell’aprile 2026, Maurizio Capra prenderà servizio da giovedì 16 luglio, prendendo il posto dell’ing. Fausto Sanguanini, trasferitosi alla Provincia di Vicenza.

Professionista riminese con un profilo che unisce competenze tecniche e manageriali, Capra vanta una solida e comprovata esperienza venticinquennale nella gestione tecnica e amministrativa di opere pubbliche all'interno della pubblica amministrazione, grazie a un percorso in contesti organizzativi complessi, quali quelli universitari (Bologna e Venezia) e, da ultimo, all’Azienda USL di Bologna.