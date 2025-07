Max Croatti, l'asso riminese del Subbuteo si classifica secondo ai campionati italiani

Il campione mondiale ed europeo con la nazionale cede in finale a Lazzaretti della Lazio

Di Gabriele Nanni

Massimiliano "Max" Croatti, il campione riminese di Subbuteo (vincitore del mondiale nel 2018 e dell'europeo nel 2019 con la nazionale italiana) si classifica secondo ai campionati italiani, che si sono disputati lo scorso weekend nei giorni di sabato 5 e domenica 6 Luglio. La sconfitta è arrivata in finale per zero a uno contro Lazzaretti della Lazio, al termine di una partita estremamente equilibrata caratterizzata dal controllo palla di Lazzaretti e della difesa rocciosa di Croatti. Il giocatore riminese ha messo in campo tutte le sue doti peculiari, linearità, precisione, un gioco costruito sulle basi di una difesa solida e della ripartenza in contropiede. Il gol decisivo è arrivato a fine primo tempo, vani i tentavi di recupero di Croatti che ha colpito due pali nell'ultimo minuto di gioco.



"è stato un torneo complicato, ogni sfida è risultata essere molto complessa e combattuta -dichiara Massimiliano- soprattutto dagli ottavi in avanti. Nei gironi eliminatori mi sono classificato con un gol all'ultimo secondo contro un giocatore di Torino, poi ogni partita è stata caratterizzata da vittorie di misura, fino alla sconfitta maturata in finale. Un torneo che definirei bello ma complesso".



Il torneo è stato disputato nel centro Subbuteoland a Reggio Emilia, polo dedicato interamente agli appassionati della disciplina, uno dei luoghi specializzati in Italia più indicati per un evento come i campionati italiani. Il centro sportivo è stato costruito durante il periodo covid.

Nella lunga carriera di Croatti, iniziata giocando a Rimini (nonostante non ci sia una vera e propria squadra di Subbuteo in città), sono state diverse le squadre in cui ha militato: Bologna Tigers, Falconara Dlf, Cct Roma, Casale, Torino, Sanremo. I tre anni passati a Casale segnano un ricordo particolare per Massimiliano, che li descrive come i più belli della carriera (anni in cui ha anche trionfato nei campionati italiani). Un gruppo costituito principalmente da ragazzi giovani nel quale lui andava a ricoprire il ruolo di mentore.I campionati italiani mettevano in palio per il vincitore la partecipazione diretta alla nazionale. Croatti ha comunque buone possibilità di rientrare nei convocati che difenderanno i colori azzurri negli europei di Malta a Settembre.