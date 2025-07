Max Pezzali e Albertino ospiti a sorpresa all'Aquafan di Riccione

Il ritorno alle origini di Max Pezzali che annuncia un maxi tour negli stadi per il 2026

Lo chiamano ghost event: un grande evento a sorpresa per cui il pubblico si trova davanti il suo artista preferito, senza alcun preavviso. È successo domenica 6 Luglio all’Aquafane per gli organizzatori del parco acquatico di Riccione non è stato facile tenere segreta la notizia per tutte quelle settimane.

Ecco com’è andata: alle 14:20 sul palco della Piscina Onde di Aquafan, è spuntato Albertino, che di fronte a un mixer, microfono alla mano, si è presentato annunciando che “sta per arrivare una sorpresa meravigliosa per tutti voi dell’Aquafan… niente di meno che Max Pezzali”.

“Si torna sempre dove tutto è cominciato”. Così Max ha esordito, con il pubblico in reale visibilio, alcuni anche commossi. “L’emozione di essere qui all’Aquafan dopo 30 anni è indescrivibile. Questo è un luogo davvero magico per me. Ho voluto fare questa sorpresa, ringraziare questo parco così, festeggiando tutti voi presenti, senza che nessuno lo sapesse. Un modo per dirvi grazie per questi oltre 30 anni insieme, per invitarvi sabato prossimo al concerto a Imola e per raccontarvi che arriverà un tour negli stadi nel 2026”.

Grande euforia anche per Albertino, la sua energia ha creato l’atmosfera perfetta: “Quando Max qualche giorno fa mi ha chiesto di venire all’Aquafan insieme, ho sperato per un attimo di diventare il suo nuovo Mauro Repetto ma non so ballare”.

Pezzali e il grande amico dj hanno scatenato il pubblico dentro e fuori l’acqua, con un mini concerto dove hanno presentato alcune hit:‘Nella Notte’, ‘Nord Sud Ovest Est’ e ‘Tieni il tempo’.

Grande emozione per tutti, nel parco che ha visto nascere gli 883,un'occasione imperdibile per i fan che a sorpresa hanno assistito a un momento iconico. Per questo grande ritorno, i due artisti hanno autografato il grande wall del parco, regalato magliette e si sono concessi a selfie ricordo col pubblico. Max ha voluto anche farsi immortalare davanti alla leggendaria insegna con i punti cardinali nord-sud-ovest-est,elemento simbolico dell’inizio della sua grande carriera.

Il ritorno all'Aquafannon è stato solo un tuffo nel passato ma un emozionante sguardo al futuro. “Qui ad Aquafan si fa la storia” ha commentato Pezzali, che ha scelto proprio questo luogo simbolo della sua carriera, per annunciare la partenza del grande tour negli stadi 2026.

“Quello che abbiamo vissuto all’Aquafan – racconta Patririzia Leardini, Coo Costa Edutainment _ è già entrato nella storia della musica italiana. Proprio qui Max ha mosso i primi passi, segnando un'epoca ma insieme si guarda al futuro. Ringraziamo Pezzali e Albertino per aver voluto fare questa bella sorpresa al pubblico. L’estate è appena partita. Questo è il primo grande evento di un fitto calendario di appuntamenti per la stagione 2025: il festival Maxibon Music Wave, con artisti musicali tutti i martedì di luglio e agosto, le giornate no stop ‘The Long Sunset’, il giovedì con parco aperto dalle 10 alle 23:30, e tante sorprese con brand, talent, artisti e creator. All’Aquafan ogni giorno accade qualcosa di speciale. Magari arriveranno nuovi eventi a sorpresa come quello di domenica… chissà!”.