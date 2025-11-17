Maxi furto in un magazzino Louis Vuitton in centro a Roma

Tre ladri sfondano la vetrata con un’auto: indagini in corso, bottino ancora da quantificare

Un maxi furto si è verificato nella notte all’interno di un magazzino di Louis Vuitton nel pieno centro di Roma. L’allarme è scattato intorno all’1.30, quando una banda composta da tre uomini a volto coperto ha fatto irruzione nel punto vendita di via Mario dei Fiori, all’angolo con via Condotti.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero utilizzato un’auto come ariete per sfondare la vetrata del magazzino e rompere la serranda, riuscendo così a entrare rapidamente nei locali. Una volta all’interno, hanno prelevato vari articoli di valore prima di dileguarsi in pochi minuti.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato e la scientifica, che ha effettuato i rilievi alla ricerca di tracce utili all’identificazione dei responsabili. Al momento, il valore esatto della merce sottratta non è stato ancora quantificato.