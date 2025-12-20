Maxi operazione antidroga in diverse città: 384 arresti

Sequestrati 1,4 tonnellate di stupefacenti e 41 armi da fuoco

Una vasta operazione antidroga della Polizia di Stato ha interessato numerose province italiane, colpendo duramente la criminalità diffusa legata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il bilancio è imponente: 384 arresti e 655 persone denunciate al termine delle attività investigative e operative.

Nel corso dei controlli sono state identificate oltre 95 mila persone, tra cui 16.701 cittadini stranieri e 10.848 minorenni. L’operazione, finalizzata in particolare al contrasto dello spaccio – talvolta mascherato attraverso i cosiddetti cannabis shop – è stata condotta dalle Squadre Mobili, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo.

Complessivamente sono stati sequestrati circa 1.400 chilogrammi di sostanze stupefacenti: 35 chili di cocaina, 1.370 chili di cannabinoidi e un chilo di eroina. Durante le perquisizioni le forze dell’ordine hanno inoltre rinvenuto 41 armi da fuoco, 80 armi bianche e oltre 300 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’operazione rappresenta un duro colpo alle reti criminali attive sul territorio nazionale e conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico e alla diffusione di droga, soprattutto a tutela dei più giovani.