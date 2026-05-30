Maxi rissa tra ultras: locale chiuso per 5 giorni dopo gli scontri in zona Ina Casa

Gli scontri sono scoppiati a margine della partita di basket Rimini-Pesaro, ultima gara dei quarti di finale dei play-off promozione

Il questore Ivo Morelli ha disposto la chiusura temporanea del bar Zeta II di via Sacconi per cinque giorni, applicando l'articolo 100 del Tulps. Il provvedimento arriva dopo la violenta rissa del 19 maggio nel quartiere Ina Casa, in zona via Luigi Nicolò, dove una quarantina di persone — in gran parte ultras riminesi — si sono affrontate in strada con bastoni, spranghe, mazze e bottiglie di vetro, creando momenti di forte tensione tra i residenti.

Gli scontri sono scoppiati a margine della partita di basket Rimini-Pesaro, ultima gara dei quarti di finale dei play-off promozione. I tifosi si erano radunati nel locale per seguire il match e, al degenerare della situazione, le pertinenze del bar sono diventate teatro delle prime fasi dei disordini. All'arrivo delle pattuglie si è registrato un fuggi fuggi generale, con alcuni partecipanti che hanno tentato di rientrare nel locale per confondersi tra i clienti regolari. Il tentativo non ha ingannato le forze dell'ordine, che hanno identificato sul posto una ventina di avventori: la metà risultava già nota con precedenti, anche legati a reati in ambito sportivo.

Per il Bar Zeta è la seconda sospensione in pochi mesi, dopo un analogo provvedimento dello scorso ottobre.