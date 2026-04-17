Maxi sequestro della Guardia di Finanza a Rimini: oltre un milione di prodotti irregolari

Controlli in quattro negozi: scoperti articoli contraffatti e privi di etichettatura, tra tessuti, accessori e bigiotteria

Quattro attività commerciali importanti controllate, ingente quantitativo di merce sequestrata. La Guardia di Finanza di Rimini ha effettuato una serie di controlli mirati sequestrando un’ingente quantità di merce, che spazia dall’abbigliamento agli accessori, fino alla bigiotteria e alle calzature.

Tra i materiali individuati figurano circa 1,5 chilometri di tessuti e oltre 700.000 articoli recanti marchi contraffatti di noti brand del lusso internazionale, oltre a capi realizzati con fibre sintetiche di bassa qualità ma presentati come materiali pregiati.

Particolarmente rilevante il caso della bigiotteria: circa 120.000 pezzi imitavano marchi legati a pietre preziose, inducendo i consumatori a credere che si trattasse di prodotti di valore.

Complessivamente, più di un milione di articoli e 66 chilometri di filati per bijoux sono risultati sprovvisti delle informazioni obbligatorie su origine, composizione e modalità d’uso. Una carenza che rappresenta un potenziale rischio per la salute dei consumatori, impossibilitati a conoscere le reali caratteristiche dei prodotti acquistati.

"La contraffazione è un moltiplicatore di illegalità", sottolineano le Fiamme Gialle. "Alimenta il lavoro nero, l'evasione fiscale e i circuiti del riciclaggio, colpendo duramente le imprese sane che operano nel rispetto delle regole". L’intervento della Guardia di Finanza non si limita alla repressione della frode, ma si conferma un pilastro fondamentale per prevenire la concorrenza sleale e proteggere l'integrità del tessuto economico nazionale. L’impegno delle Fiamme Gialle a tutela del distretto riminese e dei marchi italiani ed internazionali proseguirà incessantemente per tutto il corso dell’anno, garantendo trasparenza e sicurezza in ogni fase della filiera commerciale."