Maxi sequestro di droga a Rimini: assolto il presunto capo del gruppo

Accusato di gestire un traffico di 78 chili di droga: il Tribunale assolve il 39enne

È stato assolto con la formula "per non aver commesso il fatto" il 39enne marocchino imputato per detenzione e spaccio di circa 75 chili di hashish e 3,5 chili di marijuana, nell'ambito di un'inchiesta che nel 2022 portò a un maxi sequestro di droga a Rimini.

Per l'uomo il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione, ritenendolo il presunto capo del gruppo. Il collegio penale ha invece accolto la tesi della difesa, rappresentata dall'avvocato Giuliano Renzi, pronunciando l'assoluzione. I due coimputati erano già stati condannati con rito abbreviato in un procedimento collegato.