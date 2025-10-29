Mazze, bastoni e tubi nel minivan di alcuni tifosi del Rimini: scattano i sequestri

Il controllo è avvenuto a Campobasso, al termine della partita. Al vaglio le posizioni delle persone coinvolte

Mazze, bastoni, caschi e circa 50 bottiglie di vetro vuote, contenute in sacchi neri, 21 tubi idraulici di plastica dura, assimilabili a bastoni per consistenza e lunghezza. Come riferisce l'Ansa, è il materiale scoperto dalla Polizia all'interno di un minivan utilizzato da alcuni tifosi del Rimini Calcio per raggiungere Campobasso in occasione della gara di calcio tra la squadra biancorossa e la squadra molisano, valevole per l'undicesima giornata del campionato di calcio di Serie C e in programma sabato scorso. Il controllo della Polizia è stato eseguito proprio al termine dell'incontro. Il materiale è stato tutto sequestrato. Sono ora al vaglio delle forze dell'ordine le posizioni delle persone coinvolte per stabilire eventuali ulteriori responsabilità di natura penale.