MC Hip Hop Contest, Riccione capitale della cultura urban

Dal 3 al 6 gennaio 2026 contest, stage e spettacoli animano i principali luoghi della città

Al via il 3 gennaio 2026 la 30ª edizione dell’MC Hip Hop Contest, lo storico evento internazionale dedicato alla cultura urban, che fino al 6 gennaio trasforma Riccione in un grande Urban Festival diffuso, capace di unire danza, musica, spettacolo e partecipazione cittadina.

Da trent’anni punto di riferimento per la scena hip hop e street dance, l’MC Hip Hop Contest celebra questa edizione speciale ampliando il proprio format: accanto ai contest e agli stage formativi, il festival coinvolge la città con eventi aperti al pubblico, performance, musica e cultura urbana, animando diversi luoghi come il Palazzo dei Congressi, il Palazzo del Turismo, il PlayHall e altri spazi urbani.

La manifestazione è organizzata da Idea s.r.l./Cruisin’, con il patrocinio del Comune di Riccione e la collaborazione di Costa Hotels e Federalberghi Riccione.

Fin dalla mattina del 3 gennaio prendono il via tutti gli stage Open, Exclusive e Kidz, percorsi formativi che vedono ballerini provenienti da tutta Italia studiare con alcuni tra i più importanti coreografi internazionali. Tra i nomi stranieri presenti figurano Mr. Wiggles (USA), pioniere assoluto della cultura hip hop, Salah (Francia), icona mondiale del popping, e Archie Burnett (USA), leggenda della ballroom culture e del voguing.

Alle ore 11.00, presso il Palazzo dei Congressi, inizia ufficialmente il Crew Contest 2026, cuore pulsante dell’evento, che vede in gara 151 crew, il numero più alto di sempre. Le crew portano sul palco identità, ricerca coreografica e visioni artistiche, valutate da una prestigiosa giuria internazionale. Il Crew Contest è trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube Cruisin’ Arts.





Nel pomeriggio, dalle 14.00, il Palazzo del Turismo – Sala Granturismo (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti) ospita Cruisin’ Factory, rassegna performativa che propone spettacoli di compagnie nazionali e artisti della scena coreografica italiana, offrendo uno sguardo contemporaneo sulla danza urbana come linguaggio artistico.

In programma sul palco di Cruisin’ Factory: “Fuga dal Truman Show” con Compagnia Altri Mondi, performance coreografica originale ispirata alle dinamiche sociali contemporanee; e “Album dei ricordi” con Mosquitos Crew, spettacolo che unisce urban dance e teatro fisico in un viaggio nei ricordi .

La sera del 3 gennaio, dalle ore 21.00, il Palazzo del Turismo ospita l’Experimental Contest, il concorso dedicato alla sperimentazione coreografica dove la danza urbana incontra linguaggi teatrali e visioni contemporanee.

La serata è arricchita dalle performance di due compagnie ospiti: HÀ-BI-TUS di Misanga Dance Collective, con coreografia di Alessandra Ruggeri, riflessione sul corpo e sull’identità come costruzioni da abitare consapevolmente, e LIMINALE di tdbCrew, spettacolo che indaga il concetto di soglia e il rapporto tra essere umano e macchina.

A partire dalle 21.30, viale Ceccarini sarà animato dal Ceccarini Street Party, grande festa di apertura con i locali MAMMAMIA e Victor Lab.

Al MAMMAMIA dj set Safari e performance di Moses Concas (armonica & beatbox), noto per aver rivoluzionato l’armonica unendola al beatbox e affermatosi a livello internazionale da Londra a Italia’s Got Talent 2016, e Amy True (voce, poesia, jazz, soul), cantante e rapper britannica tra le più innovative dell’hip hop europeo, vincitrice del premio Best Hip Hop Album con il collettivo Caxton Press. Al VICTOR LAB protagonisti Nitto Selecta, pioniere della scena hip hop italiana e creatore di spazi culturali per DJ, writer e ballerini, e Master Freez, icona della cultura urbana italiana.

In caso di pioggia, l’evento si terrà al PlayHall di Riccione.

La giornata di sabato 4 gennaio sarà invece interamente dedicata ai battle freestyle di tutti i diversi stili dell’hip hop: nel pomeriggio si svolgeranno le selezioni al Palazzo dei Congressi e al PlayHall, mentre la sera il PlayHall ospiterà tutte le finali, che decreteranno gli Special One 2026.

Tutti gli appuntamenti e il programma completo dei tre giorni di evento sono disponibili sul sito www.mchiphopcontest.com