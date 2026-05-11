McDonald’s Job Tour a Villa Verucchio: al via le selezioni per 35 nuove assunzioni

Colloqui a Rimini per il nuovo ristorante: formazione, crescita professionale e inserimenti part-time e full-time nel piano nazionale da 5.000 assunzioni

La scorsa settimana si è svolto il McDonald’s Job Tour di Villa Verucchio, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e assunzioni McDonald’s in tutta Italia. Presso l’Hotel Polo in Viale Amerigo Vespucci, 23 a Rimini hanno preso il via i primi colloqui individuali per coloro che vogliono lavorare nel nuovo ristorante della città.

McDonald’s è alla ricerca di 35 persone che abbiano voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, da inserire nel team del nuovo ristorante. Le persone selezionate verranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno; saranno inquadrate con contratti part-time o full-time, in base alle esigenze del ristorante, secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, chiaramente parametrata al numero di ore lavorative settimanali.

McDonald’s Job Tour a Villa Verucchio

La tappa del Job Tour ha dato il via al percorso di ricerca e selezione del personale per entrare a far parte del team del ristorante McDonald’s di prossima apertura a Villa Verucchio, che si aggiungerà agli altri 5 ristoranti già presenti in provincia di Rimini. Durante la giornata, i primi candidati hanno avuto la possibilità di sostenere un colloquio individuale e di incontrare e confrontarsi con i dipendenti di altri ristoranti.

Lavorare in McDonald’s

Queste nuove posizioni rientrano nel piano di crescita nazionale, che anche quest’anno prevede l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia. McDonald’s conta ad oggi oltre 800 ristoranti in tutta la Penisola, dove lavorano 40.000 dipendenti, che ogni giorno servono più di un milione di persone.