Me Contro Te, Dieffe Bros e i collettivi social: estate a Rimini con gli idoli GenZ

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La Romagna non si limita a ospitare l’estate: la ridefinisce, diventando il cuore pulsante dell’intrattenimento nazionale per le nuove generazioni. Torna, con un’edizione ancora più ambiziosa e spettacolare, #RomagnaWow, il progetto che fonde l’eccellenza della promozione turistica territoriale con la potenza esplosiva dell’influencer marketing.

Il viaggio è iniziato già durante il weekend di Pasqua, quando i volti più noti del panorama digitale italiano hanno invaso – con il loro entusiasmo e i loro canali social – il parco divertimenti di Mirabilandia e l’iconica Milano Marittima. Un primo assaggio di quanto accadrà nei prossimi mesi: vivere e raccontare le emozioni di una vacanza in Romagna attraverso uno storytelling autentico, capace di parlare direttamente al cuore dei giovanissimi e delle famiglie.

#RiminiWow: Il cuore dell’estate batte a Rimini

Se l’anno scorso il successo è stato straordinario, l’edizione 2026 punta a un livello mai visto prima. Rimini si prepara a trasformarsi nella vera capitale nazionale delle nuove generazioni con tre serate dal richiamo straordinario, destinate a fare la storia del turismo estivo italiano. Al Parco Fellini:

31 Luglio – Il Grande Spettacolo dei Me Contro Te: Ad aprire le danze saranno gli idoli assoluti dei più piccoli. Luì e Sofì saliranno sul palco per un eccezionale show gratuito. Accompagnati dal loro corpo di ballo, i creator più amati dai bambini regaleranno al pubblico un’esibizione travolgente in una cornice unica.

1 Agosto – L’impresa dei Dieffe Bros: La seconda serata alza l’asticella dell’adrenalina. Gli youtuber più famosi d’Italia, i Dieffe Bros , sfideranno i propri limiti tentando di raggiungere un Guinness World Record . Un evento mai visto prima, che unirà il brivido della sfida alla partecipazione corale di migliaia di fan.

2 Agosto – Il Gran Finale con i Collettivi Social: La chiusura sarà una vera festa della creator culture. Sul palco si ritroveranno, per la prima volta insieme, i collettivi social più seguiti del Paese: The Breakfast Club, The Breakfast Crew e The Snack Club. Uno spettacolo inedito e un meet&greet esclusivo permetteranno ai fan di vivere un contatto diretto con i propri beniamini in una serata che si preannuncia indimenticabile.

#RomagnaWow: Il nuovo standard del turismo esperienziale

Con un cartellone che vanta nomi di richiamo nazionale e un format che integra perfettamente l'esperienza fisica all'ecosistema digitale, #RomagnaWow si conferma ufficialmente come la proposta di punta per la promozione turistica dedicata alle nuove generazioni.

Quest’anno, l’iniziativa supera i confini del semplice evento locale, posizionandosi come il punto di riferimento assoluto nel panorama nazionale: un progetto che unisce le famiglie, diverte i giovanissimi e sa raccontare, con linguaggi contemporanei, tutta la Romagna.