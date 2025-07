Medaglia d'oro per il riminese Alessio Crociani al Triathlon sprint di Melilla

“Sono molto soddisfatto, ero venuto per vincere e ho raggiunto l’obiettivo”

Successo strepitoso per il riminese Alessio Crociani, che conquista la medaglia d'oro ai Campionati europei di Triathlon sprint a Melilla, in Spagna. “Sono molto soddisfatto, ero venuto per vincere e ho raggiunto l’obiettivo”, il commento a caldo dell'azzurro.

Un risultato prestigioso ottenuto a una settimana dalla vittoria di Amburgo in WTCS e che conferma l'atleta della Fiamme Azzurre ai vertici del triathlon internazionale. Nella gara di oggi, chiusa in 00:51:58, Crociani è salito sul gradino più alto del podio seguito dall'israeliano Sagiv Shachar, in seconda posizione, e dal norvegese Sebastian Wernersen, in terza.

Quadro estremanente positivo per l'Italia che porta a casa da Melilla tre risultati in top ten: oltre all'oro di Crociani, il sesto posto di Euan De Nigro e il decimo di Pietro Giovannini.