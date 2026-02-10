Medaglie ed emozioni: weekend d’oro per il pattinaggio riccionese

Ludovica Sergiani campionessa interprovinciale, ottimi piazzamenti per Barbieri e Raguzzoni

Un weekend da incorniciare per la nuova ASD Riccionene Adriatic Skatelab, che torna dai Campionati Interprovinciali di pattinaggio artistico, svoltisi a Funo di Bologna, con un bottino prestigioso: due medaglie d’oro e una d’argento, frutto di talento, sacrificio e grande passione.

A guidare questa straordinaria affermazione è stata Ludovica Sergiani, che nella categoria Cadetti ha conquistato il gradino più alto del podio, laureandosi campionessa interprovinciale.

A completare il quadro di un risultato corale di altissimo livello, sono arrivate al secondo e terzo posto anche le performance delle atlete del Pattinaggio Riccione. Cristiano Barbieri ha ottenuto uno splendido secondo posto nella categoria Jeunesse mentre Giulia Raguzzoni dopo 3 anni di inattività è ritornata in parterre.