Mediaset denuncia Fabrizio Corona: "Va fermato l’uso dei social"

Diffamazione e minacce dopo le puntate di “Falsissimo”. Nel mirino anche Alfonso Signorini

Mediaset ha presentato una denuncia alla Procura di Milano contro Fabrizio Corona per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda e di alcuni conduttori di note trasmissioni televisive. L’iniziativa legale arriva a seguito dei contenuti diffusi nelle ultime settimane dall’ex agente fotografico attraverso il suo format web Falsissimo.

Oltre alla querela, il gruppo televisivo ha chiesto alla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di valutare l’attivazione di una misura di prevenzione che possa inibire a Corona l’utilizzo dei social network, di altre piattaforme telematiche e persino del telefono cellulare per la diffusione di contenuti ritenuti lesivi.

Secondo quanto riferito, i video pubblicati avrebbero superato il limite della critica, configurando ipotesi di diffamazione e minacce. Tra i bersagli degli attacchi figura anche Alfonso Signorini, conduttore e volto di punta di Mediaset, citato in alcune puntate del format.

La vicenda è ora al vaglio della magistratura, che dovrà valutare la fondatezza delle accuse e l’eventuale adozione delle misure richieste dall’azienda.