Medici di famiglia pronti allo sciopero: stato di agitazione anche nel Riminese

Lo Snami contro il nuovo modello della medicina territoriale: "Criticità su orari, compensi e organizzazione"

Medici di famiglia sul piede di guerra in Emilia-Romagna, con possibili ripercussioni anche nel Riminese. Lo Snami regionale ha proclamato lo stato di agitazione e ha chiesto l'apertura delle procedure di raffreddamento e conciliazione davanti alla Prefettura di Bologna.

Al centro della protesta il nuovo assetto della medicina territoriale e, in particolare, le Equipe di Aggregazione Funzionale Territoriale (Aft). Il sindacato contesta l'organizzazione degli orari, il collegamento con il servizio 116117 e quello che considera un progressivo snaturamento del ruolo del medico di famiglia.

Nel mirino anche compensi, aumento dei costi degli studi e ritardi nei pagamenti di alcune prestazioni, oltre alle modalità di gestione di ferie, permessi e genitorialità.

Una situazione che interessa direttamente anche i medici di base della provincia di Rimini, alle prese con la riorganizzazione dell'assistenza territoriale e con il nuovo ruolo delle Case della Comunità.

Se il confronto con la Regione non porterà a un accordo, lo Snami annuncia la possibilità di astensione dal lavoro e altre iniziative di protesta. Il sindacato, tuttavia, conferma la disponibilità a riaprire il dialogo per modificare gli aspetti più contestati dell'accordo regionale.