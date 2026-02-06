Medici di famiglia, studi aperti fino a 12 ore al giorno

Nuovo accordo regionale sulla Medicina generale

Studi medici accessibili fino a dodici ore al giorno, équipe territoriali e più servizi nelle Case della comunità. È quanto prevede il nuovo accordo regionale sulla Medicina generale firmato da Regione Emilia-Romagna e sindacati di categoria.

Grazie alle Aggregazioni funzionali territoriali, i cittadini potranno trovare un ambulatorio aperto dal lunedì al venerdì, mentre nelle Case della comunità l’attività sarà garantita dalle 8 alle 20. Prevista una presa in carico più strutturata dei pazienti cronici attraverso équipe multiprofessionali.

L’intesa rafforza l’integrazione tra medici di base, specialisti e infermieri, riorganizza i Cau territoriali e rende obbligatori strumenti digitali come Fascicolo sanitario elettronico e ricetta dematerializzata. Obiettivo: migliorare l’accesso alle cure, ridurre la burocrazia e potenziare la sanità di prossimità.