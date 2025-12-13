Medicina Fossatone ok con la Comacchiese, colpo salvezza Osteria Grande: gli anticipi dell'Eccellenza B

Tutto facile per il Mezzolara, che supera 3-0 il S.Agostino

Negli anticipi del girone B di Eccellenza, il Mezzolara rifila tre reti in casa al Sant'Agostino: apre Molossi al 3', nella ripresa le reti di Cavini al 68' e Salonia all'88'. Il Medicina Fossatone conferma la propria solidità, regolando 1-0 la Comacchiese. Con lo stesso punteggio, colpo salvezza dell'Osteria Grande in casa della Fratta Terme.

Classifica dopo gli anticipi

Mezzolara 36, Ars et Labor 33, Fcr Forlì 30, Medicina Fossatone 28; Sampierana, Massa Lombarda 26, Castenaso 25, Russi e Faenza 24, S.Agostino 22, Fratta Terme 20, Pietracuta 19; Santarcangelo, Comacchiese e Sanpaimola 17, Osteria Grande 15; Solarolo 12, Mesola 11.

Medicina Fossatone – Comacchiese 1-0

MEDICINA FOSSATONE (4-3-3): Aversa; Ferretti, Mazza, Ballanti, Cavina (17’ st Montalbani); Suarez (17’ st Nanetti), Selleri, Fini (43’ st Di Pasquazio); Lanzoni (26’ st Valente), Amaducci (37’ st Nicolai), Rimini. A disp.: Piccinno, Zucchini, Modelli, Giorgioni. All.: Assirelli.

COMACCHIESE (4-4-2): Campi; Centonze, Minieri, Temporin (8’ st Ravaglia), Ferri; Sylla (42’ st Farinella), Gordini (49’ st Montanari), Taroni, Mancini; Brito, Gherlinzoni (24’ st El Shazly). A disp.: Ferretti, Bakalets, Mazzavillani, Grigatti. All.: Candeloro.

ARBITRO: samaritani di Ravenna.

RETE: 24' pt Rimini.

AMMONITI: Cavina, Rimini, Sylla.

ESPULSO: 30' st Brito.

MEDICINA Parte bene la squadra di casa, ma senza concretizzare le occasioni di inizio match: Ferretti calcia a botta sicura ma colpisce un difensore mentre la conclusione di Rimini, ben servito da Suarez, viene deviata in angolo. La prima conclusione verso la porta degli ospiti arriva al minuto 18, ma quella di Brito è debole e centrale. Si sblocca la gara al 24’: questa volta Rimini (ancora servito da Suarez) sfida Centonze ma va verso l’interno per poi chiudere sul primo palo e battere Campi. Passano cinque minuti e Selleri ha la chance del raddoppio ma la conclusione dai 30 metri si stampa sul palo. Altra occasione al minuto 40 con Ferretti che non impatta al meglio il cross col contagiri di Selleri. Negli ultimi istanti di primo tempo prova il forcing la Comacchiese, ma senza che l’iniziativa sia pericolosa dalle parti di Aversa. Sale l’intensità della Comacchiese in avvio di ripresa col MediFossa che perde campo. Eppure sono proprio i ragazzi di mister Assirelli a creare le prime occasioni a metà tempo. Al 71’ Rimini, atterrato in area, chiede un calcio di rigore, ma per l’arbitro non c’è nulla; poi Valente (74’) non inquadra lo specchio ben servito dallo stesso Rimini. Alla mezz’ora l’espulsione di Brito per doppia ammonizione potrebbe cambiare la partita, ma è ancora la Comacchiese a ricercare il pareggio e la chance più nitida arriva al minuto 79, quando Aversa compie il miracolo sulla conclusione di Taroni. È l’ultima vera opportunità creata dagli ospiti, mentre in coda al recupero è il MediFossa ad avere la chance per raddoppiare: il tocco sotto di Rimini, ben trovato da Di Pasquazio, trova solo l’esterno della rete.

Fratta Terme - Osteria Grande 0-1

FRATTA TERME: Lombardi, Siboni (34' st Monteleone), Rossini (26' st Miraglia), Panzavolta, Pezzi, Sedioli, Spadaro, Marozzi (34' st Milandri), Gallo, Candoli (15' st Toure), Ravaioli. A disp.: Zavatti, De Luca, Benini, De Matteis, Diop. All.: Malandri.

OSTERIA GRANDE: Leoni, Carpano, Tomatis, El Archi, Castagnini, Mekchane, Monducci (43' st Busi), Stanzani (25' st Caniato), Spitz (17' st Rinieri), Biondelli (17' st Cappelletti), Grazioso. A disp.: Bovo, Fantilli, Luccarini, Baruzzi, Landi. All.: Malaguti.

ARBITRO: Astorri di Piacenza.

RETI: 42' st Tomatis.

AMMONITI: Candoli, Gallo, Biondelli.

FRATTA TERME Colpo salvezza dell'Osteria Grande sul campo della Fratta Terme, al termine di una gara con pochissime emozioni. Primo tempo equilibrato: tanti palloni alti, centrocampo saltato e punte difficilmente in condizioni di poter dare un contributo efficace alla causa delle due compagini in campo. Al 21' è Spadaro ad avere la prima occasione. Ravaioli ruba palla dalla destra, lo serve rasoterra, ma l'attaccante termale perde un tempo di gioco e non calcia di prima, facilitando il recupero deela difesa. Al 25' gol annullato per fuorigioco a Candoli. Al 33' Meckchane di testa su corner colpisce debolmente e Lombardi para in maniera agevole. Ripresa poco emozionante, nel finale l'Osteria Grande trova il gol del vantaggio ìin contropiede, grazie a Tomatis.