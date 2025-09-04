Mediobanca respinge ancora l’offerta di Mps

“Nuovo prezzo non sufficiente, operazione priva di razionale industriale”

Il consiglio di amministrazione di Mediobanca ha esaminato l’incremento dell’offerta presentata da Monte dei Paschi di Siena, ribadendo tuttavia la propria contrarietà all’operazione. Secondo il board, infatti, la proposta “risulta priva di razionale industriale e di convenienza per gli azionisti di Mediobanca”.

Il nuovo corrispettivo, seppur più alto rispetto a quello originario, non modifica la valutazione di fondo: “Non è di per sé sufficiente, anche alla luce dei rischi di dissinergie e di distruzione di valore che caratterizzano l’offerta, a mutare la precedente valutazione di non congruità e inadeguatezza”, si legge nella nota diffusa dalla banca.

La delibera è stata approvata a maggioranza dei presenti, con il voto contrario del consigliere Sandro Panizza e l’astensione della vicepresidente Sabrina Pucci.