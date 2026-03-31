Meditazione, Tao e artigianato: la nuova stagione "slow" del quartiere Abissinia

Benessere e sostenibilità: tutti gli appuntamenti in piazzale San Martino dal 2 aprile

L’Abissinia accoglie la nuova stagione con un programma che unisce benessere quotidiano, pratiche meditative e valorizzazione dell’artigianato locale. Dal 2 aprile al 13 settembre il quartiere diventa un punto di riferimento per chi cerca attività all’aria aperta e iniziative dedicate alla sostenibilità.

Torna Meditare camminando, il percorso mattutino guidato da Stefano Visani che combina camminata sul bagnasciuga, respirazione e tecniche di consapevolezza. Le sessioni si svolgeranno dal 2 aprile al 31 maggio ogni venerdì, sabato e domenica alle 8:30, mentre dal 2 giugno al 13 settembre l’appuntamento sarà dal martedì alla domenica alle 7:30, sempre con ritrovo in piazzale San Martino. La partecipazione è gratuita.

Accanto alla camminata meditativa debutta Risveglio energetico – Il Tao del movimento, una sessione di 33 minuti che propone esercizi ispirati alle antiche discipline orientali, dai “5 riti tibetani” agli “Otto pezzi di broccato”, fino al Saluto al sole e al Qi Gong dinamico. L’attività si terrà negli stessi periodi: in primavera alle 9:30, in estate alle 8:30, sulla spiaggia libera di piazzale San Martino.

Dal 27 maggio al 16 settembre torna inoltre Non solo retrò, il mercatino degli hobbisti e del riuso che animerà ogni mercoledì i viali Gramsci e San Martino dalle 17 a mezzanotte, con proposte artigianali e oggetti unici all’insegna della creatività sostenibile.

Il programma è promosso dal Comitato Riccione Abissinia con il patrocinio del Comune di Riccione.